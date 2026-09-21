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Auto in fiamme sulla cantonale

Polizia e pompieri in azione, strada chiusa tra Carasso e Galbisio
Auto in fiamme sulla cantonale
Auto in fiamme sulla cantonale
LETTORE TIO.CH
di Cronaca Ticino
Auto in fiamme sulla cantonale
Polizia e pompieri in azione, strada chiusa tra Carasso e Galbisio

BELLINZONA - La strada cantonale che attraversa Galbisio è al momento chiusa a causa della presenza di un veicolo in fiamme.

Vari lettori hanno scritto in redazione per dare conto della presenza sul posto di polizia e pompieri. Al momento non siamo in grado d'indicare la presenza di eventuali feriti. Il conducente dovrebbe essere comunque riuscito a parcheggiare la vettura a bordo strada, prima che il fuoco lo avvolgesse completamente.

Il tratto della strada cantonale tra Carasso e Galbisio è stato chiuso. La polizia cantonale, da noi contattata, ha confermato l'intervento.

Notizia in aggiornamento.

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