Roland David è il nuovo presidente di AET

La ridefinizione degli incarichi fa seguito alla scadenza, il 18 agosto 2026, del mandato del presidente uscente Claudio Cereghetti e al subentro di Cristina Zanini Barzaghi, designata dal Consiglio di Stato il 2 settembre. In applicazione del Regolamento di gestione e di organizzazione dell'Azienda, il Consiglio ha inoltre nominato Alberto Passoni vicepresidente, Dino Cauzza responsabile della Commissione gestione e Fabiana Gianora responsabile della Commissione progetti.

Completano il Consiglio di amministrazione Luca Beretta Piccoli, Roberta Pantani e Cristina Zanini Barzaghi. Il Consiglio ha espresso a Claudio Cereghetti la propria gratitudine per il lavoro svolto come consigliere di amministrazione e, nell'ultimo anno, alla guida dell'Azienda.