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Roland David è il nuovo presidente di AET

Rinnovate le cariche all’interno del Consiglio di amministrazione
Roland David è il nuovo presidente di AET
AET
Fonte RED
elaborata da Redazione
Roland David è il nuovo presidente di AET
Rinnovate le cariche all’interno del Consiglio di amministrazione

BELLINZONA - Roland David è il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Elettrica Ticinese (AET). La nomina è stata decisa all'unanimità dal Consiglio di amministrazione, riunitosi il 17 settembre 2026 per rinnovare le cariche interne.

La ridefinizione degli incarichi fa seguito alla scadenza, il 18 agosto 2026, del mandato del presidente uscente Claudio Cereghetti e al subentro di Cristina Zanini Barzaghi, designata dal Consiglio di Stato il 2 settembre. In applicazione del Regolamento di gestione e di organizzazione dell'Azienda, il Consiglio ha inoltre nominato Alberto Passoni vicepresidente, Dino Cauzza responsabile della Commissione gestione e Fabiana Gianora responsabile della Commissione progetti.

Completano il Consiglio di amministrazione Luca Beretta Piccoli, Roberta Pantani e Cristina Zanini Barzaghi. Il Consiglio ha espresso a Claudio Cereghetti la propria gratitudine per il lavoro svolto come consigliere di amministrazione e, nell'ultimo anno, alla guida dell'Azienda.

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