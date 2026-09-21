Aperte le iscrizioni per il mercatino di Natale in Capriasca
Oltre 200 bancarelle, area bimbi e spettacoli per uno degli eventi natalizi più attesi del Ticino.
CAPRIASCA - Sabato 28 e domenica 29 novembre le vie di Tesserete ospiteranno il mercatino natalizio organizzato dal Comune di Capriasca. L’Ufficio cultura, eventi, sport e turismo ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per chi desidera affittare una bancarella.
Con circa 200 bancarelle, la manifestazione si conferma tra i mercatini natalizi più grandi e frequentati del Ticino.
Anche quest’anno il programma comprenderà un’intera area dedicata a bambine e bambini, oltre a spettacoli, laboratori creativi, musica ed esibizioni di artisti di strada.
Le iscrizioni resteranno aperte fino a esaurimento dei posti disponibili e, al momento, oltre la metà delle bancarelle è già stata riservata. Fino al 7 ottobre potranno iscriversi unicamente coloro che intendono affittare uno spazio per entrambe le giornate; successivamente le iscrizioni saranno aperte a tutti.