Canobbio ottiene per la terza volta il label "Città dell'energia"

CANOBBIO - Sabato 19 settembre, nell'ambito delle tradizionali feste dell'Autunno canobbiese, si è svolta la cerimonia di consegna del label "Città dell'energia" al Comune di Canobbio. Sono intervenuti il capo dicastero Protezione dell'ambiente Ivano Papa, il consigliere di Stato Norman Gobbi e l'ambasciatrice di "Città dell'energia" Nicoletta Togni.