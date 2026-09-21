Canobbio ottiene per la terza volta il label "Città dell'energia"
Con un punteggio di 60 su 100, Canobbio si migliora rispetto alle prime due certificazioni, nonostante le condizioni per l'ottenimento dei punti siano più restrittive.
CANOBBIO - Sabato 19 settembre, nell'ambito delle tradizionali feste dell'Autunno canobbiese, si è svolta la cerimonia di consegna del label "Città dell'energia" al Comune di Canobbio. Sono intervenuti il capo dicastero Protezione dell'ambiente Ivano Papa, il consigliere di Stato Norman Gobbi e l'ambasciatrice di "Città dell'energia" Nicoletta Togni.
Con un punteggio di 60 su 100, Canobbio si migliora rispetto alle prime due certificazioni, nonostante le condizioni per l'ottenimento dei punti siano più restrittive.
Il raggiungimento di questo traguardo conferma l'impegno del Municipio, della Commissione energia e dell'amministrazione comunale nel perseguimento degli obiettivi energetici e climatici e la sensibilità della popolazione che adotta comportamenti responsabili.