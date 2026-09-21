Arriva la fibra ottica (dall'autunno 2028)
I lavori prenderanno il via la prossima primavera
TRESA - Swisscom ha annunciato che il Comune di Tresa sarà collegato alla rete in fibra ottica (Fibre to the Home – FTTH) a partire dall’autunno 2028. I lavori, finanziati interamente dall’operatore, prenderanno il via nella primavera 2027 e saranno suddivisi in diverse tappe.
La nuova infrastruttura consentirà ai residenti di scegliere tra le offerte di diversi fornitori di servizi, tra cui Wingo, Salt e Sunrise, sfruttando velocità nell’ordine dei Gigabit. Un album fotografico da circa 1 Gigabyte, ad esempio, potrà essere scaricato in pochi secondi. La fibra ottica permetterà inoltre di utilizzare senza problemi applicazioni che richiedono grandi quantità di dati, come il telelavoro, le videoconferenze, Swisscom blue TV e vari servizi di streaming.
L’estensione della rete a Tresa rientra nella strategia di Swisscom, che punta a coprire con la fibra ottica tra il 75 e l’80 percento del territorio nazionale entro la fine del 2030. L’obiettivo è completare la copertura degli insediamenti urbani di tutti i comuni entro il 2035. Grazie anche all’integrazione di tecnologie alternative, tutte le abitazioni e le attività commerciali potranno disporre di collegamenti internet ad alta velocità.
Parallelamente, Swisscom inizierà a dismettere gradualmente la rete in rame, in funzione da circa 150 anni. Dopo il 2035, questa infrastruttura sarà completamente disattivata, con un risparmio energetico stimato pari al consumo di una città di 20.000 abitanti.