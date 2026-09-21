A spasso per Bellinzona... in risciò
Il caratteristico mezzo del Giro d'Italia 2026 si può noleggiare all'InfoPoint per CHF 5.-: il ricavato sarà devoluto all'associazione ticinese ALL4ALL.
Il caratteristico mezzo del Giro d'Italia 2026 si può noleggiare all'InfoPoint per CHF 5.-: il ricavato sarà devoluto all'associazione ticinese ALL4ALL.
BELLINZONA - Un simbolo del passaggio del Giro d'Italia 2026 a Bellinzona si trasforma in una nuova esperienza per turisti e residenti. All'InfoPoint Bellinzona è ora possibile noleggiare il caratteristico risciò rosa del Giro al costo di CHF 5.-, per esplorare la città in modo sostenibile e originale.
L'iniziativa offre la possibilità di scoprire Bellinzona da una prospettiva diversa, pedalando tra il centro storico, la Fortezza patrimonio UNESCO e gli angoli più suggestivi della città.
Il risciò richiama uno degli appuntamenti sportivi che hanno caratterizzato il 2026: il passaggio del Giro d'Italia, che lo scorso maggio ha visto Bellinzona protagonista della tappa con arrivo a Carì. Un evento seguito da migliaia di appassionati, che ha contribuito a valorizzare il territorio attraverso immagini trasmesse in tutto il mondo.
Con il progetto, Bellinzona e Valli Turismo, la Città di Bellinzona e il Comitato Bellinzona-Carì 2026 intendono mantenere vivo il ricordo dell'appuntamento e trasformarlo in un'esperienza accessibile a tutti. Il risciò rosa diventa così un mezzo per riscoprire la città e, allo stesso tempo, richiamare l'atmosfera di festa e condivisione legata al Giro.
Il noleggio costa CHF 5.- ed è disponibile presso l'InfoPoint Bellinzona durante gli orari di apertura. L'importo raccolto sarà devoluto da Bellinzona e Valli Turismo ad ALL4ALL, associazione ticinese attiva nell'inclusione sportiva che permette a persone con disabilità di partecipare a gare podistiche.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente al personale dell'InfoPoint Bellinzona.