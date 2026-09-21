A spasso per Bellinzona... in risciò

Il risciò richiama uno degli appuntamenti sportivi che hanno caratterizzato il 2026: il passaggio del Giro d'Italia, che lo scorso maggio ha visto Bellinzona protagonista della tappa con arrivo a Carì. Un evento seguito da migliaia di appassionati, che ha contribuito a valorizzare il territorio attraverso immagini trasmesse in tutto il mondo.

Con il progetto, Bellinzona e Valli Turismo, la Città di Bellinzona e il Comitato Bellinzona-Carì 2026 intendono mantenere vivo il ricordo dell'appuntamento e trasformarlo in un'esperienza accessibile a tutti. Il risciò rosa diventa così un mezzo per riscoprire la città e, allo stesso tempo, richiamare l'atmosfera di festa e condivisione legata al Giro.