"Collettività in movimento", è l'ora della presentazione
I risultati del progetto estivo di Pro Juventute Svizzera italiana verranno illustrati venerdì 25 settembre
LOCARNO - Pro Juventute Svizzera italiana, in collaborazione con la Città di Locarno, organizza una serata dedicata alla presentazione del progetto estivo “Collettività in movimento: un viaggio attraverso la democrazia”. L’evento si terrà venerdì 25 settembre a partire dalle 19, presso l’aula magna del CPT di Locarno.
Durante la serata verranno presentati i risultati del percorso svolto dai partecipanti: un libro in copia unica che raccoglie i diversi elaborati creativi prodotti durante il progetto e una produzione video che documenta l’intera esperienza. Seguirà un confronto aperto con il pubblico sui temi affrontati nel corso dell’iniziativa, tra cui partecipazione, libertà, uguaglianza e altri aspetti fondamentali della democrazia.
L’appuntamento si inserisce nel quadro delle iniziative promosse in occasione della Giornata internazionale della Democrazia, celebrata il 15 settembre, con l’obiettivo di stimolare la riflessione su questi temi anche a livello locale. Al termine della serata sarà offerto un rinfresco ai partecipanti.