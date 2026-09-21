Castelli Svizzeri 2026: un viaggio nella storia tra musica e rievocazioni
Il 4 ottobre 32 castelli aprono le porte al pubblico con rievocazioni, spettacoli, giochi e attività per grandi e piccoli.
BERNA - Domenica 4 ottobre tornerà la Giornata dei Castelli Svizzeri, con 32 castelli di tredici Cantoni e tre regioni linguistiche pronti ad accogliere il pubblico per un viaggio attraverso la storia degli spostamenti, dal Medioevo al turismo moderno.
La giornata permetterà di scoprire come si viaggiava un tempo, tra mercanti, pellegrini, nobili e soldati, e di conoscere l’evoluzione dei mezzi di trasporto, dal mulo e dalla carrozza fino al treno e all’automobile.
La Fortezza di Bellinzona proporrà un affascinante “Viaggio nel tempo” con la rievocazione medievale a cura di Spada nella Rocca, che animerà il Castello di Montebello con accampamenti, spettacoli, dimostrazioni, giochi storici, artigiani e un mercato medievale, per un’esperienza immersiva dedicata a grandi e piccoli. Dalle 10.30 alle 18.30 sarà inoltre disponibile una navetta gratuita da Largo Elvezia.
A Castel Grande, dalle 11.00, si terrà un concerto gratuito per pianoforte, violino e voce, organizzato in collaborazione con l’associazione 753 ArteBellezza: un viaggio musicale tra jazz, soul e musica classica. Sempre a Castel Grande sarà esposta la mostra Progetto Castel Grande: sculture e dipinti di Ivo Soldini, mentre al Castello di Sasso Corbaro sarà visitabile Fra Roberto tra le mura.
«I castelli custodiscono un patrimonio straordinariamente ricco di storie, personaggi e oggetti che raccontano come si viaggiava in passato. La Giornata dei Castelli sarà l'occasione ideale per immergersi in questa straordinaria varietà!», spiega Tatiana Oberson, co-presidente dell'Associazione I Castelli Svizzeri.
Due nuove partecipazioni e un anniversario speciale
Il Castello di Nyon parteciperà quest'anno per la prima volta.
Dopo un importante intervento di ristrutturazione, tornerà inoltre a essere protagonista della manifestazione anche il Castello di Grandson.
Una Giornata dei Castelli particolarmente speciale sarà celebrata quest'anno anche presso il Castello Stockalper di Briga-Glis, il cui Comune è stato insignito del Premio Wakker 2026.