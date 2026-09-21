Castelli Svizzeri 2026: un viaggio nella storia tra musica e rievocazioni

La Fortezza di Bellinzona proporrà un affascinante “Viaggio nel tempo” con la rievocazione medievale a cura di Spada nella Rocca, che animerà il Castello di Montebello con accampamenti, spettacoli, dimostrazioni, giochi storici, artigiani e un mercato medievale, per un’esperienza immersiva dedicata a grandi e piccoli. Dalle 10.30 alle 18.30 sarà inoltre disponibile una navetta gratuita da Largo Elvezia.

A Castel Grande, dalle 11.00, si terrà un concerto gratuito per pianoforte, violino e voce, organizzato in collaborazione con l’associazione 753 ArteBellezza: un viaggio musicale tra jazz, soul e musica classica. Sempre a Castel Grande sarà esposta la mostra Progetto Castel Grande: sculture e dipinti di Ivo Soldini, mentre al Castello di Sasso Corbaro sarà visitabile Fra Roberto tra le mura.