Dal Giro d'Italia all'hockey: 10'000 franchi per il ciclismo giovanile ticinese

BELLINZONA - Il Comitato organizzatore della Tappa Bellinzona-Carì del Giro d'Italia 2026 e l'Hockey Club Ambrì-Piotta hanno consegnato a Ticino Cycling un assegno da 10'000 franchi. È avvenuto venerdì 18 settembre alla Gottardo Arena in occasione della sfida tra la squadra biancoblù e la formazione dei Rapperswil-Jona Lakers. La somma è frutto del ricavato dell'asta delle maglie rosa “special edition” indossate dai giocatori biancoblù nella partita di National League contro il Davos, disputata alla Gottardo Arena il 27 febbraio scorso.