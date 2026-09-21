Dal Giro d'Italia all'hockey: 10'000 franchi per il ciclismo giovanile ticinese
La collaborazione tra hockey e ciclismo valorizza lo sport giovanile ticinese grazie ai fondi raccolti con le maglie rosa speciali.
BELLINZONA - Il Comitato organizzatore della Tappa Bellinzona-Carì del Giro d'Italia 2026 e l'Hockey Club Ambrì-Piotta hanno consegnato a Ticino Cycling un assegno da 10'000 franchi. È avvenuto venerdì 18 settembre alla Gottardo Arena in occasione della sfida tra la squadra biancoblù e la formazione dei Rapperswil-Jona Lakers. La somma è frutto del ricavato dell'asta delle maglie rosa “special edition” indossate dai giocatori biancoblù nella partita di National League contro il Davos, disputata alla Gottardo Arena il 27 febbraio scorso.
La consegna è avvenuta da parte dei rappresentanti del Comitato organizzatore: Fabio Käppeli (Co-presidente), Fabrizio Cieslakiewicz, Salvatore Jr. Pecoraro, Stefano Rossi e Amos Fasoletti, assieme al Presidente HCAP Davide Mottis. A ricevere l’assegno il Presidente Ettore Bonsignore e Rubens Bertogliati in rappresentanza di Ticino Cycling.
L'importo è destinato alla promozione della pratica ciclistica nel Cantone e in particolare al BancaStato Kids Tour, il circuito di sfide ciclistiche che da marzo a ottobre mette in evidenza i giovani che pedalano in Ticino.
L'iniziativa era nata dalla collaborazione in vista della tappa ciclistica del 26 maggio, che ha portato il Giro d'Italia da Bellinzona a Carì attraverso Riviera, Blenio e Leventina. Le maglie rosa erano state pensate come uno speciale omaggio alla corsa da parte del mondo biancoblù.