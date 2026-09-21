Xhaka, carriera internazionale al capolinea?

«Avevo una profonda diffidenza nei confronti del vaccino. Avevo paura e, invece di chiarire i miei dubbi e le mie preoccupazioni attraverso i canali previsti, mi sono procurato un certificato falso. È stato un errore. Mi dispiace», ha ammesso il (quasi) 34enne il quale, da colonna portante della Nazionale e faro in vista del biennio che porterà all’Europeo, è invece diventato un novello-Patrick Fischer.