NAZIONALE
Niente Svizzera per Zakaria e Amenda
Due problemi per Yakin
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Niente Svizzera per Zakaria e Amenda
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Niente Svizzera per Zakaria e Amenda
Due problemi per Yakin
Convocati Isaac Schmidt, Vincent Sierro e Joël Monteiro.
Niente Svizzera per Zakaria e Amenda
Due problemi per Yakin
Convocati Isaac Schmidt, Vincent Sierro e Joël Monteiro.
BELEK - Non solo il caso-Xhaka a tener banco: la settimana della Nazionale è cominciata come peggio non avrebbe potuto.
Al Kempinski Hotel The Dome di Belek, in Turchia, dove è stato fissato il ritrovo in vista del primo dei quattro impegni delle prossime settimane, non si presenteranno infatti Aurèle Amenda e Denis Zakaria, che hanno avvisato di non essere in perfette condizioni fisiche.
Al loro posto Murat Yakin ha convocato il difensore dell’YB Isaac Schmidt, il centrocampista del Parma Vincent Sierro e l’esterno del Lecce Joël Monteiro.
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