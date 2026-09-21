Niente Svizzera per Zakaria e Amenda

Al Kempinski Hotel The Dome di Belek, in Turchia, dove è stato fissato il ritrovo in vista del primo dei quattro impegni delle prossime settimane, non si presenteranno infatti Aurèle Amenda e Denis Zakaria, che hanno avvisato di non essere in perfette condizioni fisiche.

Al loro posto Murat Yakin ha convocato il difensore dell’YB Isaac Schmidt, il centrocampista del Parma Vincent Sierro e l’esterno del Lecce Joël Monteiro.