Grasshopper, esonerato Peter Zeidler
Peter Zeidler deve lasciare le Cavallette. Il 63enne aveva preso in mano la squadra di Zurigo a maggio e l'aveva condotta alla salvezza nello spareggio
Peter Zeidler deve lasciare le Cavallette. Il 63enne aveva preso in mano la squadra di Zurigo a maggio e l'aveva condotta alla salvezza nello spareggio
ZURIGO - Il Grasshopper ha sollevato con effetto immediato Peter Zeidler dall'incarico di allenatore della prima squadra.
«Dopo un'attenta analisi della situazione sportiva attuale, il club è giunto alla conclusione di dover effettuare un cambio nella posizione di allenatore e di voler sviluppare ulteriormente l'orientamento sportivo», si legge nel comunicato del club zurighese.
Il 63enne aveva assunto la guida del GC nel maggio del 2026, in una fase delicata della stagione. Sotto la sua guida, la squadra era riuscita ad assicurarsi la permanenza in Super League attraverso lo spareggio.
Il Grasshopper ha annunciato che comunicherà a breve il nome del successore. Nel frattempo gli allenamenti saranno diretti ad interim dagli assistenti Daniel Pavlovic e Shkelzen Gashi.