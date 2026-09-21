Grasshopper, esonerato Peter Zeidler

Il 63enne aveva assunto la guida del GC nel maggio del 2026, in una fase delicata della stagione. Sotto la sua guida, la squadra era riuscita ad assicurarsi la permanenza in Super League attraverso lo spareggio.

Il Grasshopper ha annunciato che comunicherà a breve il nome del successore. Nel frattempo gli allenamenti saranno diretti ad interim dagli assistenti Daniel Pavlovic e Shkelzen Gashi.