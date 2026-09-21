LUGANO
Forca di San Martino, due chiusure notturne
Gli sbarramenti, della durata di sei ore, sono necessari per consentire l’esecuzione di lavori all’infrastruttura della sottostante linea ferroviaria.
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Fonte Dipartimento del territorio
Forca di San Martino, due chiusure notturne
Gli sbarramenti, della durata di sei ore, sono necessari per consentire l’esecuzione di lavori all’infrastruttura della sottostante linea ferroviaria.
LUGANO - La strada cantonale tra Paradiso e Melide, in località Forca di San Martino, sarà completamente sbarrata al traffico. È stato comunicato dal Dipartimento del territorio e dalla Divisione delle costruzioni.
La strada sarà chiusa dalle 23 alle 5 nelle notti tra domenica 27 e lunedì 28 settembre, e tra domenica 11 e lunedì 12 ottobre.
Gli sbarramenti, della durata di sei ore ciascuno, sono necessari per consentire l’esecuzione di lavori all’infrastruttura della sottostante linea ferroviaria.
Tra i percorsi alternativi saranno disponibili la strada cantonale Melide–Morcote–Grancia e l’autostrada tra Melide/Bissone e Lugano Sud.
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