Japan Matsuri, oltre 19 mila visitatori
Due giorni all’Espocentro tra cultura giapponese, manga, spettacoli e gastronomia. Annunciate le date dell’edizione 2027
BELLINZONA - Oltre 19’000 persone hanno partecipato all’edizione 2026 del Japan Matsuri, andata in scena sabato 19 e domenica 20 settembre all’Espocentro di Bellinzona. La manifestazione dedicata alla cultura giapponese ha richiamato visitatori dal Ticino, dal resto della Svizzera e dall’estero.
Fin dalle prime ore di sabato, il pubblico ha affollato gli spazi dell’evento per assistere a spettacoli, conferenze, dimostrazioni, workshop e incontri con gli ospiti. La nuova organizzazione della location, ampliata con ulteriori aree interne ed esterne, ha consentito di aumentare lo spazio destinato alle attività, alla gastronomia e ai momenti di incontro.
Ad aprire ufficialmente il fine settimana è stata la Cerimonia del Kagami Biraki, con la tradizionale apertura della botte di sake. Tra gli appuntamenti principali ci sono stati gli incontri con la mangaka Yumiko Igarashi, ospite d’onore dell’edizione 2026 e indicata dagli organizzatori come una delle figure più importanti del manga giapponese. Domenica è stato invece il concerto di Cristina D’Avena a coinvolgere generazioni diverse, diventando uno dei momenti più partecipati della manifestazione.
Nel corso delle due giornate l’Espocentro ha ospitato anche arti tradizionali, musica, danza, arti marziali, cultura pop, cosplay, videogiochi, attività per famiglie, artigianato e gastronomia. Il programma ha così proposto diversi aspetti della cultura giapponese, rivolgendosi sia agli appassionati sia a chi vi si avvicinava per la prima volta.
L’Associazione Japan Matsuri ha ringraziato le autorità, gli sponsor, i partner, gli artisti, i relatori, gli espositori e le altre realtà che hanno contribuito all’organizzazione, riservando un ringraziamento particolare allo staff, ai volontari e agli oltre 19’000 visitatori.
Gli organizzatori hanno già annunciato le date della prossima edizione: il Japan Matsuri tornerà a Bellinzona sabato 18 e domenica 19 settembre 2027.