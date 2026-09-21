Japan Matsuri, oltre 19 mila visitatori

Ad aprire ufficialmente il fine settimana è stata la Cerimonia del Kagami Biraki, con la tradizionale apertura della botte di sake. Tra gli appuntamenti principali ci sono stati gli incontri con la mangaka Yumiko Igarashi, ospite d’onore dell’edizione 2026 e indicata dagli organizzatori come una delle figure più importanti del manga giapponese. Domenica è stato invece il concerto di Cristina D’Avena a coinvolgere generazioni diverse, diventando uno dei momenti più partecipati della manifestazione.

Nel corso delle due giornate l’Espocentro ha ospitato anche arti tradizionali, musica, danza, arti marziali, cultura pop, cosplay, videogiochi, attività per famiglie, artigianato e gastronomia. Il programma ha così proposto diversi aspetti della cultura giapponese, rivolgendosi sia agli appassionati sia a chi vi si avvicinava per la prima volta.