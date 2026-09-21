Dagli uffici vuoti alle auto di servizio: le cinque interpellanze contro gli sprechi

Uno dei temi sottoposti al Consiglio di Stato riguarda gli spazi amministrativi cantonali inutilizzati o scarsamente occupati, comprese alcune superfici che, secondo l'UDC, sarebbero state affittate e arredate durante la pandemia. Al Governo viene chiesto di indicarne il numero e i relativi costi.

Un secondo atto parlamentare si concentra sul parco veicoli cantonale. Il gruppo UDC domanda quanti siano i mezzi di servizio, quale sia il loro effettivo grado di utilizzo e se una gestione maggiormente centralizzata e condivisa possa consentire risparmi.