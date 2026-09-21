Incubo in alto mare: la nave mercantile piomba sul peschereccio

Secondo i dati di tracciamento navale riportati dalla testata specializzata, la First Margaux, lunga 229 metri, ha urtato il peschereccio Luqing Yuanyu 108, lungo 49 metri, intorno alle 17 di giovedì della scorsa settimana. Un video girato a bordo del peschereccio mostra la mastodontica nave mercantile avvicinarsi da dietro e colpire lateralmente l'imbarcazione dei pescatori, con l'acqua che invade il ponte dopo l'impatto.

Non sono stati fortunatamente segnalati feriti. Il peschereccio ha continuato a trasmettere il segnale del sistema di identificazione automatica e, secondo The Maritime Executive, ha successivamente raggiunto un ormeggio vicino. La First Margaux avrebbe invece proseguito verso ovest per circa due ore, prima di fermarsi, tornare indietro e gettare l'ancora. L'Autorità marittima di Panama ha confermato l'avvio di un'indagine sull'incidente.