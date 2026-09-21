Incubo in alto mare: la nave mercantile piomba sul peschereccio
La First Margaux, lunga 229 metri, ha urtato lateralmente un peschereccio cinese. Nessun ferito segnalato, Panama ha aperto un'indagine.
La First Margaux, lunga 229 metri, ha urtato lateralmente un peschereccio cinese. Nessun ferito segnalato, Panama ha aperto un'indagine.
SINGAPORE - Le grida dei pescatori per il gigante del mare che si avvicina sempre più, fino all'urto. Una nave mercantile battente bandiera panamense si è infatti scontrata con un peschereccio cinese nello Stretto di Singapore, una delle rotte marittime più trafficate al mondo. La notizia è riportata dal South China Morning Post, che cita The Maritime Executive.
A serious collision unfolded on September 20, 2026, when the Panama-flagged cargo ship First Margaux struck the Chinese fishing vessel Luqing Yuanyu 108.— The Maritime (@themaritimenet) September 20, 2026
As our reporting and ongoing tracking indicate, maritime authorities are actively investigating the root causes of the… pic.twitter.com/oyxLaOL5sz
Secondo i dati di tracciamento navale riportati dalla testata specializzata, la First Margaux, lunga 229 metri, ha urtato il peschereccio Luqing Yuanyu 108, lungo 49 metri, intorno alle 17 di giovedì della scorsa settimana. Un video girato a bordo del peschereccio mostra la mastodontica nave mercantile avvicinarsi da dietro e colpire lateralmente l'imbarcazione dei pescatori, con l'acqua che invade il ponte dopo l'impatto.
Non sono stati fortunatamente segnalati feriti. Il peschereccio ha continuato a trasmettere il segnale del sistema di identificazione automatica e, secondo The Maritime Executive, ha successivamente raggiunto un ormeggio vicino. La First Margaux avrebbe invece proseguito verso ovest per circa due ore, prima di fermarsi, tornare indietro e gettare l'ancora. L'Autorità marittima di Panama ha confermato l'avvio di un'indagine sull'incidente.