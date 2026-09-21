Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza
Un ragazzo e una ragazza in una situazione di disagio privato, sono stati trasportati in una struttura sanitaria.
LUGANO - Quattro veicoli della polizia, due ambulanze e numerosi agenti a Lugano: una mobilitazione delle forze dell'ordine che questa mattina, attorno alle 10.30, non è passata inosservata in Via Ginevra.
La Polizia cantonale ha riferito che l'intervento ha riguardato un ragazzo e una ragazza in una situazione di disagio privato. Secondo un testimone oculare, durante il fermo, i due avrebbero opposto resistenza e sul posto sarebbero intervenuti progressivamente altri agenti, per un totale di circa undici poliziotti.
Al termine dell'operazione, entrambi sono stati presi a carico dal personale del 144 e trasportati, a bordo di due ambulanze, presso la competente struttura sanitaria.
Sul posto erano presenti sia la Polizia Città di Lugano sia la Polizia cantonale.