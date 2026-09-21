Il Maglio dall'alto: il nuovo centro sportivo come non lo avete ancora visto
Le immagini girate con il drone mostrano il comparto inaugurato sabato: campi da calcio, aree verdi e il nuovo edificio multifunzionale
LUGANO - Così, probabilmente, non lo avete ancora visto. Le immagini realizzate con il drone da Tona Industries mostrano dall'alto il nuovo Centro sportivo e per il tempo libero inaugurato sabato, restituendo una prospettiva particolare sul comparto.
Il video è stato realizzato per conto della Joda Metal (si concentra dunque sui lavori effettuati dalla ditta che si occupa di metal-costruzioni), ma offre anche una prospettiva diversa sul nuovo centro: quella del drone, con campi, verde e strutture sportive che compongono dall'alto il nuovo paesaggio del comparto.
Un colpo d'occhio che permette di cogliere l'ampiezza dell'intervento e la sua articolazione: i nuovi campi da calcio, gli spazi verdi del Parco dello Sport e l'edificio multifunzionale che riunisce servizi destinati alle società sportive e agli utenti della struttura.
Il comparto del Maglio si estende su circa 90mila metri quadrati e rappresenta uno dei principali tasselli della riorganizzazione degli spazi sportivi cittadini legata alla trasformazione di Cornaredo e alla realizzazione del Polo Sportivo e degli Eventi. Qui troveranno spazio gran parte delle squadre giovanili che negli anni hanno utilizzato i campi di Cornaredo.
Le riprese aeree restituiscono però soprattutto la dimensione urbanistica del progetto: visto dal cielo, il nuovo centro appare come un grande spazio aperto in cui le infrastrutture sportive si alternano alle aree verdi e agli spazi destinati alla libera fruizione.
Al centro del comparto ci sono i tre campi da calcio, affiancati da un'area pensata non soltanto per l'attività agonistica. Il Parco dello Sport, infatti, è stato concepito come uno spazio accessibile a tutta la popolazione, per attività fisica, incontro e tempo libero.
Nelle immagini trova spazio anche il nuovo edificio, con gli spogliatoi, la buvette, la sala fitness e l'infermeria: una struttura che completa il comparto e ne concentra i principali servizi.
Il progetto del Maglio è stato sviluppato dalla Città di Lugano in collaborazione con Canobbio e si inserisce nel più ampio percorso di riqualifica del Piano della Stampa. Un intervento che ha richiesto diversi anni di lavori e che ora, con l'inaugurazione, entra nella sua fase operativa.