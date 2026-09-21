Il Maglio dall'alto: il nuovo centro sportivo come non lo avete ancora visto

Un colpo d'occhio che permette di cogliere l'ampiezza dell'intervento e la sua articolazione: i nuovi campi da calcio, gli spazi verdi del Parco dello Sport e l'edificio multifunzionale che riunisce servizi destinati alle società sportive e agli utenti della struttura.

Il comparto del Maglio si estende su circa 90mila metri quadrati e rappresenta uno dei principali tasselli della riorganizzazione degli spazi sportivi cittadini legata alla trasformazione di Cornaredo e alla realizzazione del Polo Sportivo e degli Eventi. Qui troveranno spazio gran parte delle squadre giovanili che negli anni hanno utilizzato i campi di Cornaredo.