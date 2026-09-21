Ne parla con ChatGPT, poi fa strage in una scuola: nuova causa contro OpenAI

L'azienda si era già scusata per non aver segnalato l'account riconducibile a una ragazza transgender di 18 anni che ha agito tra la propria abitazione e la scuola che aveva frequentato.

I fatti risalgono al pomeriggio del 10 febbraio. La giovane ha ucciso sua madre e il suo fratellastro, per poi recarsi all'istituto scolastico. Lì ha ucciso cinque studenti tra i 12 e i 13 anni e un'educatrice, per poi togliersi la vita.