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Maxi operazione internazionale: 490 arresti e tonnellate di droga sequestrate

All'operazione «Atlas Nexus» hanno partecipato le forze dell'ordine di numerosi Paesi, compresa la Svizzera.
Maxi operazione internazionale: 490 arresti e tonnellate di droga sequestrate
Deposit (simbolica)
Fonte Ats Ans
di Redazione
Maxi operazione internazionale: 490 arresti e tonnellate di droga sequestrate
All'operazione «Atlas Nexus» hanno partecipato le forze dell'ordine di numerosi Paesi, compresa la Svizzera.

BUENOS AIRES - Una vasta operazione internazionale di polizia ha portato all'arresto di 490 persone in America Latina ed Europa e al sequestro di 37,6 tonnellate di cocaina e 118,6 tonnellate di cannabis. All'operazione ha partecipato anche la polizia svizzera.

Denominata «Atlas Nexus», l'operazione è stata coordinata congiuntamente dal programma di cooperazione tra Unione Europea e America Latina contro il crimine transnazionale El Paccto, dalla Piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali (Empact) e da Frontex.

Coinvolta anche la Svizzera
Coinvolte inoltre le polizie di 34 Paesi latinoamericani, così come di Stati Uniti, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Svezia e Svizzera.

Secondo El Paccto, si tratta della più vasta operazione congiunta contro la criminalità organizzata condotta finora tra le due regioni. Sono stati mobilitati 8'680 agenti di polizia e autorità giudiziarie. Le attività hanno portato all'ispezione di 110 aeromobili, 28 imbarcazioni, 415 veicoli e 271 container presso 28 punti di controllo in porti, aeroporti e reti stradali. Sono stati inoltre eseguiti complessivamente 595 mandati di perquisizione.

L'operazione si è concentrata sull'individuazione e lo smantellamento di reti criminali e di obiettivi di alto profilo, sul sequestro di beni di provenienza illecita e sull'avvio di nuove indagini. Cinque gli ambiti prioritari: traffico di droga, tratta di esseri umani, frodi documentali, traffico di armi da fuoco e reati ambientali.

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