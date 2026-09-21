Maxi operazione internazionale: 490 arresti e tonnellate di droga sequestrate

Coinvolta anche la Svizzera

Coinvolte inoltre le polizie di 34 Paesi latinoamericani, così come di Stati Uniti, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Svezia e Svizzera.

Secondo El Paccto, si tratta della più vasta operazione congiunta contro la criminalità organizzata condotta finora tra le due regioni. Sono stati mobilitati 8'680 agenti di polizia e autorità giudiziarie. Le attività hanno portato all'ispezione di 110 aeromobili, 28 imbarcazioni, 415 veicoli e 271 container presso 28 punti di controllo in porti, aeroporti e reti stradali. Sono stati inoltre eseguiti complessivamente 595 mandati di perquisizione.