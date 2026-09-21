L'UE verso la revoca delle sanzioni contro due miliardari russi

Le voci di Slovacchia, Francia e Lussemburgo

La richiesta di cancellare Usmanov dalla lista sarebbe partita dalla Slovacchia, alla quale si è poi unita la Francia. Parigi, secondo fonti diplomatiche, avrebbe collegato la propria posizione a un piano per ottenere il rilascio di cittadini francesi detenuti in Azerbaigian, Paese che da tempo sostiene la rimozione di Usmanov dalla lista UE.

Il governo francese non ha indicato pubblicamente le ragioni concrete della sua posizione, facendo riferimento a una questione di sicurezza nazionale. Il Lussemburgo ha successivamente chiesto che, in caso di revoca per Usmanov, venissero tolte anche le sanzioni contro Fridman.