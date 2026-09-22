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Da Ceuta nascosto tra le ruote del bus del Real Valladolid: soccorso un minorenne

Il giovane marocchino ha viaggiato sul traghetto e per oltre 100 km in autostrada prima che le sue grida attirassero l'attenzione.
Da Ceuta nascosto tra le ruote del bus del Real Valladolid: soccorso un minorenne
Imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
Da Ceuta nascosto tra le ruote del bus del Real Valladolid: soccorso un minorenne
Il giovane marocchino ha viaggiato sul traghetto e per oltre 100 km in autostrada prima che le sue grida attirassero l'attenzione.

VALLADOLID - Ha rischiato la vita viaggiando nascosto tra le ruote dell'autobus del Real Valladolid. Un giovane marocchino, che ha dichiarato di avere 17 anni, è riuscito così a lasciare Ceuta, attraversare in traghetto lo Stretto di Gibilterra e percorrere oltre 100 chilometri in autostrada prima di essere scoperto e soccorso.

Secondo la ricostruzione dei media spagnoli As e Cadena Ser, il ragazzo si era accovacciato sull'asse delle ruote posteriori di uno dei due bus che domenica sera riportavano a Valladolid calciatori e staff della squadra di seconda divisione, reduce dalla partita di campionato contro il Ceuta. In questo modo sarebbe riuscito a eludere i controlli alla partenza.

Dopo quasi un'ora di traversata fino ad Algeciras, il giovane è rimasto aggrappato al mezzo anche lungo l'autostrada AP-4. Ha resistito per oltre 100 chilometri, circa un'ora e mezza, fino a quando le forze hanno iniziato a mancargli. Intorno alla mezzanotte, i giocatori hanno sentito delle grida di aiuto provenire dal fondo del pullman e l'autista si è fermato.

Il ragazzo è stato trovato tra le ruote con alcuni lividi alle braccia e alle gambe. Il medico della squadra, Alberto Lopez Moreno, gli ha prestato le prime cure e gli sono stati dati acqua e cibo in attesa dell'ambulanza, che lo ha poi preso in carico. È stata avvisata anche la Guardia Civil.

«Siamo rimasti increduli, questo accaduto ci ha fatto molto riflettere», ha raccontato a El Pais uno dei vicepresidenti del Real Valladolid, Jorge Santiago. Il dirigente ha spiegato che la squadra ha cercato anche qualcuno che potesse parlare con il 17enne in arabo, trovando un amico disposto a fare da traduttore.

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