Da Ceuta nascosto tra le ruote del bus del Real Valladolid: soccorso un minorenne

Dopo quasi un'ora di traversata fino ad Algeciras, il giovane è rimasto aggrappato al mezzo anche lungo l'autostrada AP-4. Ha resistito per oltre 100 chilometri, circa un'ora e mezza, fino a quando le forze hanno iniziato a mancargli. Intorno alla mezzanotte, i giocatori hanno sentito delle grida di aiuto provenire dal fondo del pullman e l'autista si è fermato.

Il ragazzo è stato trovato tra le ruote con alcuni lividi alle braccia e alle gambe. Il medico della squadra, Alberto Lopez Moreno, gli ha prestato le prime cure e gli sono stati dati acqua e cibo in attesa dell'ambulanza, che lo ha poi preso in carico. È stata avvisata anche la Guardia Civil.