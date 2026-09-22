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Dolly Parton, l’ultimo viaggio segreto in Germania alla ricerca di una cura
Secondo Tmz, la cantante si era recata a Francoforte la scorsa estate. Non è chiaro a quali terapie si fosse sottoposta.
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Fonte Ats Ans
Dolly Parton, l’ultimo viaggio segreto in Germania alla ricerca di una cura
Secondo Tmz, la cantante si era recata a Francoforte la scorsa estate. Non è chiaro a quali terapie si fosse sottoposta.
NEW YORK - Nell'ultimo anno della sua vita Dolly Parton si recò in Germania per sottoporsi a terapie sperimentali contro il tumore che l'aveva colpita. Lo riporta il sito Tmz.
La scorsa estate la regina del country era volata a Francoforte su un jet privato, rimanendo per una settimana in Germania prima di fare ritorno a casa, a Nashville.
Non è chiaro a quali cure si sia sottoposta. Secondo quanto riportato, Parton era però convinta che le terapie le avrebbero ridato le forze e che stessero funzionando.
La cantante è morta il 25 agosto dopo una «breve battaglia contro il cancro», una malattia che aveva mantenuto segreta fino all'ultimo.
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