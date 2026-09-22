Danimarca regina delle auto elettriche: il 68% delle nuove vetture è green
Nel 2025 i modelli esclusivamente elettrici hanno raggiunto il 17,3%. Danimarca in testa con il 67,8%, Germania sopra la media.
WIESBADEN - Nel 2025 la quota di auto esclusivamente elettriche tra le nuove immatricolazioni nell'Unione Europea ha raggiunto il livello record del 17,3%, pari a circa una vettura nuova su sei. Lo indicano i dati Eurostat diffusi dall'Ufficio federale di statistica tedesco. Nel 2015 la quota era appena dello 0,4%.
I veicoli ibridi hanno rappresentato il 42,4% delle nuove immatricolazioni, mentre quelli esclusivamente a benzina si sono attestati al 27,3% e i diesel al 9,8%. Le altre forme di propulsione, come gas liquido e metano, hanno avuto un ruolo secondario.
Danimarca leader
Tra i Paesi UE la quota più elevata di nuove auto elettriche è stata registrata in Danimarca, con il 67,8%, davanti a Paesi Bassi (40,2%) e Malta (37,6%). In fondo alla graduatoria figurano Croazia (1,9%), Slovacchia (4,7%) e Bulgaria (4,9%). La Germania, con il 19,1%, si è collocata leggermente sopra la media europea.
In termini assoluti la Germania, maggiore mercato automobilistico dell'UE, ha registrato circa 545.100 nuove auto elettriche nel 2025, il 28,9% degli 1,89 milioni di veicoli elettrici immatricolati nell'Unione. Segue la Francia con 330.900 vetture, pari al 17,5% del totale UE.
Il record della Norvegia
Fuori dall'Unione spicca la Norvegia: nel 2025 oltre il 95% delle nuove auto immatricolate era esclusivamente elettrico. Le differenze tra i Paesi sono legate, tra gli altri fattori, agli investimenti nelle reti di ricarica e alle politiche di incentivazione.