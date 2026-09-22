Almeno quattro morti e sei dispersi a causa del tifone Dujuan

Decine di abitazioni sono state danneggiate a Chiba, Kanagawa e nella prefettura di Ibaraki. Diverse strade sono rimaste allagate, mentre i collegamenti ferroviari e aerei locali hanno subito temporanee interruzioni.

Il tifone ha lambito alcuni tratti della costa orientale prima di spostarsi verso nord-est sul mare. Sebbene in molte zone sia tornato il bel tempo, il terreno resta impregnato d'acqua dopo le forti piogge e permane il rischio di ulteriori frane. Il Giappone è interessato da settimane da precipitazioni intense.