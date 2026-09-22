Almeno quattro morti e sei dispersi a causa del tifone Dujuan
Frane e allagamenti hanno colpito diverse prefetture attorno a Tokyo. Il terreno resta saturo d'acqua e persiste il rischio di smottamenti
TOKYO - Almeno quattro persone hanno perso la vita in Giappone a causa del tifone Dujuan. Sei persone risultano inoltre disperse nell'area metropolitana di Tokyo, secondo quanto riferito dall'emittente giapponese NHK.
Il 25esimo tifone della stagione ha provocato frane e allagamenti nelle prefetture di Chiba e Kanagawa, confinanti con Tokyo. A Chiba tre persone sono morte in seguito a frane, secondo i media locali. A Kanagawa una residente ha perso la vita dopo che una frana ha colpito la sua abitazione, invasa dal fango.
Decine di abitazioni sono state danneggiate a Chiba, Kanagawa e nella prefettura di Ibaraki. Diverse strade sono rimaste allagate, mentre i collegamenti ferroviari e aerei locali hanno subito temporanee interruzioni.
Il tifone ha lambito alcuni tratti della costa orientale prima di spostarsi verso nord-est sul mare. Sebbene in molte zone sia tornato il bel tempo, il terreno resta impregnato d'acqua dopo le forti piogge e permane il rischio di ulteriori frane. Il Giappone è interessato da settimane da precipitazioni intense.
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