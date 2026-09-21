«Trump non è stato eletto imperatore del mondo»

«Il potere giudiziario in Brasile è indipendente. Il presidente della Repubblica non ha alcuna influenza», ha sottolineato, aggiungendo che Bolsonaro «viene giudicato per le azioni compiute nel tentativo di organizzare un colpo di Stato».

Lula ha inoltre dichiarato che Trump sarebbe stato processato in Brasile se le azioni legate all'insurrezione del 6 gennaio a Capitol Hill fossero avvenute nel Paese sudamericano. Secondo il presidente brasiliano, in quel caso Trump avrebbe probabilmente violato la Costituzione e sarebbe stato arrestato.