Testato un 'nuovo tipo' di arma, proteste da Seul e Tokyo
Tutto si è svolto sotto lo sguardo di Kim Jong-un
Tutto si è svolto sotto lo sguardo di Kim Jong-un
PYONGYANG - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha supervisionato il test di un "nuovo tipo" di arma, secondo quanto riportato martedì dall'agenzia di stampa ufficiale, senza fornire ulteriori dettagli.
Corea del Sud e Giappone hanno riferito che domenica la Corea del Nord aveva lanciato due missili balistici a corto raggio a poche ore di distanza l'uno dall'altro.
Seul ha condannato il lancio come un «atto grave» e Tokyo ha presentato una «forte protesta» a Pyongyang. Secondo la KCNA, l'autorità nordcoreana responsabile del programma missilistico ha "testato con successo un nuovo tipo di arma" domenica alla presenza del leader Kim Jong-un.
Pyongyang non ha fornito ulteriori informazioni sulle sue caratteristiche. Il leader ha elogiato il lancio, definendolo «indubbiamente una dimostrazione eclatante di tecnologia di difesa all'avanguardia», secondo la stessa fonte.
La settimana precedente, la Corea del Nord aveva già lanciato missili balistici verso il Mar del Giappone nell'ambito di un'«esercitazione di attacco di potenza», secondo l'agenzia di stampa KCNA.