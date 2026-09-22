Testato un 'nuovo tipo' di arma, proteste da Seul e Tokyo

Seul ha condannato il lancio come un «atto grave» e Tokyo ha presentato una «forte protesta» a Pyongyang. Secondo la KCNA, l'autorità nordcoreana responsabile del programma missilistico ha "testato con successo un nuovo tipo di arma" domenica alla presenza del leader Kim Jong-un.

Pyongyang non ha fornito ulteriori informazioni sulle sue caratteristiche. Il leader ha elogiato il lancio, definendolo «indubbiamente una dimostrazione eclatante di tecnologia di difesa all'avanguardia», secondo la stessa fonte.