Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto
Le sottocommissioni si concentrano ora sull'analisi della possibile ingerenza nel caso del 14enne alla Farera e sulla stesura delle conclusioni finali.
BELLINZONA - Le due sottocommissioni del Gran Consiglio incaricate dell’Alta Vigilanza sul “Caso Zali” hanno concluso la fase di raccolta delle informazioni. A riferirlo è la RSI. Dopo aver lavorato congiuntamente nelle ultime settimane, si apprestano ora a redigere il rapporto finale.
Al centro dell’indagine c’è l’incontro promosso dal consigliere di Stato Claudio Zali con alcuni funzionari, dedicato alla presenza alla Farera di un 14enne, figlio di una sua conoscente. Alla riunione avevano partecipato, tra gli altri, la responsabile della Divisione giustizia Frida Andreotti, la magistrata dei minorenni Fabiola Gnesa e il responsabile delle strutture carcerarie Stefano Laffranchini.
Il nodo da chiarire è se l’incontro possa configurare un'ingerenza e una violazione della separazione dei poteri. Le sottocommissioni prevedono di prendersi ancora alcune settimane per analizzare il materiale e arrivare alle conclusioni. «Il lavoro va fatto in maniera seria», ha spiegato alla RSI Cristina Maderni della sottocommissione Giustizia e diritti, senza indicare una scadenza precisa.
Anche il presidente della Gestione, Fiorenzo Dadò, ha confermato che il prossimo passo sarà riunire il materiale e iniziare a discutere il rapporto e le relative conclusioni. L'auspicio di Maderni e Dadò è che il documento venga successivamente portato in aula per un dibattito in Gran Consiglio.