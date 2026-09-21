Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto

Il nodo da chiarire è se l’incontro possa configurare un'ingerenza e una violazione della separazione dei poteri. Le sottocommissioni prevedono di prendersi ancora alcune settimane per analizzare il materiale e arrivare alle conclusioni. «Il lavoro va fatto in maniera seria», ha spiegato alla RSI Cristina Maderni della sottocommissione Giustizia e diritti, senza indicare una scadenza precisa.

Anche il presidente della Gestione, Fiorenzo Dadò, ha confermato che il prossimo passo sarà riunire il materiale e iniziare a discutere il rapporto e le relative conclusioni. L'auspicio di Maderni e Dadò è che il documento venga successivamente portato in aula per un dibattito in Gran Consiglio.