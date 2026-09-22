Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»

Una giornata speciale a Riazzino

I primi risultati della terapia che la ticinese sta seguendo a Roma sono però positivi. Una speranza arrivata pochi giorni prima del meeting internazionale sulla FOP organizzato proprio dall'associazione "Noi ci siamo" a Riazzino. «Il titolo "Il futuro è adesso" rispecchia la nostra visione. L'obiettivo restano sempre i medicamenti. Non possiamo però chiudere questi ragazzi in una grande sala d'attesa, dicendo loro che un domani arriverà una cura con la quale potranno vivere normalmente. Ci sono aspetti che vanno affrontati». Quali? «Dal lavoro alle cure palliative, dalla questione dell'alimentazione alla sessualità, un tema che spesso non viene affrontato in questi ambiti. Questo ha entusiasmato non solo i ragazzi e le loro famiglie, ma anche il mondo medico. Perché ci si è resi conto di quanto sia necessario affrontare queste tematiche».