«Un vuoto in un CV non significa che un ragazzo sia “sbagliato”, bisogna guardare oltre»

Durante uno stage, invece, quel ragazzo può rivelarsi puntuale, pratico, curioso e disposto a impegnarsi. Il compito di una buona candidatura è proprio questo: non vendere un giovane per ciò che non è, ma permettergli di arrivare allo stage e mostrare chi sia davvero.

Nel tuo comunicato in cui hai presentato Fill-App citi un caso in cui hai notato una “gemma” dentro una candidatura claudicante. Come fai a capire quando un giovane è promettente?

Fill-App è nata proprio da quel caso. Nel CV di questo giovane c’era un vuoto di oltre un anno. L’azienda lo aveva interpretato in modo molto semplice: «È rimasto a casa sul divano». La lettera era standard e non spiegava nulla, quindi quel vuoto era diventato automaticamente un elemento negativo.