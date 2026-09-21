«La vaccinazione è un fatto privato»

Il dirigente ha poi precisato che l'ASF non ha mai reso obbligatoria la vaccinazione, ma si è limitata a raccomandarla. «Si è trattato di una questione privata. La Federazione svizzera di calcio non ha dato nessuna indicazione riguardo al vaccino. La Nazionale non ha quindi nulla a che vedere con questo. Anche l'omaggio al presidente del Kosovo condannato è una questione privata».

Sul caso è intervenuto anche il presidente della Federazione svizzera di calcio Peter Knäbel. «Granit mi ha informato personalmente ieri sera sui fatti e mi ha detto contemporaneamente che si sarebbe espresso pubblicamente sulla questione e che si sarebbe assunto la responsabilità».