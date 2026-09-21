Nuovo orario per il match Lugano-Lucerna
La partita dell'AIL Arena è stata anticipata alle 18.00. Inizialmente era prevista alle 20.30.
LUGANO - Lugano-Lucerna cambia orario. L'incontro valido per la decima giornata di Brack Super League, in programma sabato 10 ottobre 2026 alla AIL Arena, inizierà alle 18:00 e non alle 20:30, come inizialmente previsto.
La decisione, annunciata dalla SFL, è legata a motivi di sicurezza e ai collegamenti del trasporto pubblico. Con il calcio d'inizio fissato alle 20:30, infatti, i tifosi lucernesi non avrebbero avuto collegamenti disponibili per rientrare a casa al termine della partita. Le autorità competenti hanno quindi indicato le 18:00 come ultimo orario utile per garantire il regolare deflusso e il rientro dei sostenitori ospiti. La Swiss Football League, d'intesa con i due club e le autorità, ha così disposto l'anticipo.
Lugano-Lucerna si giocherà quindi sabato 10 ottobre 2026 alle 18:00 alla AIL Arena.