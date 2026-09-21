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Tutto per la salvezza: l'ACB richiama Sannino
Esonerato Pargalia, i granata si sono affidati all'esperto tecnico italiano
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Tutto per la salvezza: l'ACB richiama Sannino
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Tutto per la salvezza: l'ACB richiama Sannino
Esonerato Pargalia, i granata si sono affidati all'esperto tecnico italiano
Tutto per la salvezza: l'ACB richiama Sannino
Esonerato Pargalia, i granata si sono affidati all'esperto tecnico italiano
BELLINZONA - La sconfitta dell'ultimo weekend con il Grand-Saconnex è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quel 3-0, unito alle altre cinque sconfitte maturate in otto partite disputate, ha infatti spinto il Bellinzona a esonerare Francesco Pargalia.
Salutato il tecnico arrivato la scorsa estate, l'ACB ha richiamato al Comunale l'esperto Giuseppe Sannino (accompagnato da Riccardo Abbenante e Andrea Bruno), al quale chiederà la solita corsa verso la salvezza.
Il 69enne allenatore italiano ha già diretto il primo allenamento al comando del gruppo granata.
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