Xhaka e Fischer? Due falsi certificati Covid, ma casi diversi

A distinguere le due vicende è anche la tempistica. Il caso Fischer venne alla luce poche settimane prima dei Mondiali di hockey di Zurigo e Friburgo, che avrebbero dovuto rappresentare il suo ultimo torneo alla guida della Svizzera. La Federazione svizzera di hockey lo licenziò e, successivamente, la federazione mondiale lo sospese per quattro anni da tutte le attività con le squadre nazionali.

Il caso Xhaka è emerso anch'esso poco prima di un raduno della Nazionale, ma in questo caso in vista degli impegni di Nations League. Il centrocampista ha ammesso il proprio comportamento prima di un'eventuale condanna e ha assicurato piena collaborazione alle autorità. Il procedimento è tuttora in corso e, per Xhaka, vale naturalmente la presunzione di innocenza.