Mondiale senza Pogacar? «Sarà uno dei più belli degli ultimi 10 anni»

Un'altra variabile da non sottovalutare è la distanza: 273 chilometri sono tanti, soprattutto considerando il calendario moderno. «Ormai ci sono pochissime corse così lunghe. C'è la Sanremo, che è quasi 300 chilometri, ma ha un percorso lineare, più facile. Le altre sono attorno ai 250, quindi anche questo farà la differenza».

E gli svizzeri?

In casa rossocrociata gli occhi saranno inevitabilmente puntati su Mauro Schmid e Marc Hirschi. «Schmid, se va come al Tour, potrebbe quasi essere un candidato alla vittoria, perché in una volata a due o tre - tolti Van Aert o Van der Poel - la può anche vincere. Il fatto è che dopo la Grande Boucle non l'ho più seguito molto e non so in che condizione di forma arrivi al Mondiale». Più cauto, invece, il giudizio su Hirschi: «Non è più quello di tre o quattro anni fa, quindi vedo poche chance per lui».