Quarto successo di fila per Remco Evenepoel

MONTREAL - I pronostici sono stati rispettati nella cronometro di Montréal, con Remco Evenepoel che ha confermato ancora una volta il suo dominio nella specialità. Il belga, abile a fermare il cronometro in 44'53''13, ha conquistato il titolo mondiale per la quarta volta consecutiva, centrando un risultato senza precedenti e aggiungendo un altro successo alla sua serie iridata. Anche Fabian Cancellara conta quattro ori nella specialità contro il tempo, ma il bernese non era riuscito a centrarli consecutivamente (2006, 2007, 2009, 2010).