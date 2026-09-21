André Heim al Ginevra
Dopo sei anni il centro lascerà la Leventina a partire dalla prossima stagione. Con i granata ha firmato per tre anni.
AMBRÌ - La prossima stagione l'Ambrì perderà un altro pezzo pregiato: André Heim lascerà infatti la Leventina per trasferirsi al Ginevra. Il club romando ha annunciato l'ingaggio del centro 28enne, che ha firmato con le Aquile un contratto valido fino al 2030.
Heim lascerà quindi il Ticino dopo sei stagioni. Nella massima serie il nativo di Interlaken ha totalizzato 448 partite contabilizzando 175 punti (61 gol). «Siamo felici che André abbia deciso di unirsi alla famiglia granata», ha precisato il Il direttore sportivo Marc Gautschi. «È un centro polivalente e intelligente, che lavora sodo in tutte e tre le zone e che è in grado di guidare una linea. Siamo convinti che potrà riscoprire con noi l'impatto offensivo che ha già mostrato in passato e diventare così un elemento importante della nostra squadra e dei nostri futuri successi».
✍️ 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐄́ 𝐇𝐄𝐈𝐌: 𝐀𝐈𝐆𝐋𝐄 𝐉𝐔𝐒𝐐𝐔'𝐄𝐍 𝟐𝟎𝟑𝟎 ! 🦅— Genève-Servette HC (@officialGSHC) September 21, 2026
Le centre suisse de 28 ans rejoindra les Aigles dès la saison prochaine ! ✅
🗞️➡️ https://t.co/g2e9V0kODl pic.twitter.com/IJoMGyKIm8