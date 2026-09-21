André Heim al Ginevra

Heim lascerà quindi il Ticino dopo sei stagioni. Nella massima serie il nativo di Interlaken ha totalizzato 448 partite contabilizzando 175 punti (61 gol). «Siamo felici che André abbia deciso di unirsi alla famiglia granata», ha precisato il Il direttore sportivo Marc Gautschi. «È un centro polivalente e intelligente, che lavora sodo in tutte e tre le zone e che è in grado di guidare una linea. Siamo convinti che potrà riscoprire con noi l'impatto offensivo che ha già mostrato in passato e diventare così un elemento importante della nostra squadra e dei nostri futuri successi».