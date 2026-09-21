Infantino propone una riforma della governance della FIFA
Il presidente della FIFA vuole consultare le 211 federazioni sui processi decisionali, la trasparenza e la responsabilità dell’ente.
ZURIGO - Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha proposto oggi una consultazione delle federazioni per riformare la governance dell'organizzazione. Il dirigente italo-svizzero ha illustrato l'iniziativa in una lettera inviata alle 211 federazioni membri, della quale l'AFP ha ottenuto una copia.
Infantino intende proporre al Consiglio della FIFA una consultazione «diretta, strutturata e limitata nel tempo» con confederazioni, associazioni membri e altre parti interessate. L'obiettivo è raccogliere proposte per rafforzare i processi decisionali, chiarire i ruoli dei diversi organi e migliorare «la trasparenza, la partecipazione e la responsabilità» nelle principali iniziative strategiche.
Le prime proposte potrebbero essere esaminate dal Consiglio previsto per il 15 ottobre. Infantino ha precisato che saranno presi in considerazione anche i contributi scritti pervenuti successivamente, purché entro un termine ragionevole. Eventuali modifiche agli statuti dovrebbero poi essere sottoposte al Congresso per l'esame e l'approvazione.
L'iniziativa arriva dopo il ritiro del progetto «FIFA Forward Entreprise» (FFE), che prevedeva la creazione di una società commerciale aperta a investitori privati nella quale collocare attivi della FIFA, tra cui la Coppa del mondo. Il progetto aveva incontrato l'opposizione della UEFA, della Concacaf e dell'AFC.
Nonostante il ritiro del progetto, le tre confederazioni mantengono la pressione su Infantino, candidato alla rielezione il prossimo marzo, chiedendone le dimissioni.