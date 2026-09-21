Infantino propone una riforma della governance della FIFA

Infantino intende proporre al Consiglio della FIFA una consultazione «diretta, strutturata e limitata nel tempo» con confederazioni, associazioni membri e altre parti interessate. L'obiettivo è raccogliere proposte per rafforzare i processi decisionali, chiarire i ruoli dei diversi organi e migliorare «la trasparenza, la partecipazione e la responsabilità» nelle principali iniziative strategiche.