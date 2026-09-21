Troppi bagagli sul volo della Nati e le valigie di Yakin restano a terra...

Tra i colli rimasti a Zurigo figuravano anche alcuni bagagli della Nazionale, tra cui diverse sacche di palloni e la valigia del selezionatore Murat Yakin. Secondo quanto riferito da 20 Minuten, una volta arrivato in Turchia il tecnico ha dovuto addirittura acquistare una maglietta, in attesa di recuperare i propri effetti personali.

Edelweiss precisa che i bagagli lasciati a terra appartenevano sia alla Nazionale sia ad altri passeggeri. La compagnia sottolinea inoltre che il numero effettivo dei bagagli registrati viene determinato soltanto poco prima della partenza e che l'inconveniente non è direttamente legato ai bagagli preannunciati dalla selezione svizzera.