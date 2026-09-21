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Troppi bagagli sul volo della Nati e le valigie di Yakin restano a terra...

Sull'areo per Antalya non c'è posto per 49 bagagli, compresi quelli della Nazionale: il tecnico ha dovuto acquistare una maglietta una volta arrivato in Turchia.
Troppi bagagli sul volo della Nati e le valigie di Yakin restano a terra...
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di 20min.ch | Daniel Krähenbühl, Nils Hänggi
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Troppi bagagli sul volo della Nati e le valigie di Yakin restano a terra...
Sull'areo per Antalya non c'è posto per 49 bagagli, compresi quelli della Nazionale: il tecnico ha dovuto acquistare una maglietta una volta arrivato in Turchia.
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ANTALYA - Partenza con contrattempo per alcuni membri della Nazionale svizzera diretti in Turchia. Domenica il volo Edelweiss WK186, decollato da Zurigo con destinazione Antalya, ha dovuto lasciare a terra 49 bagagli dopo aver superato la capacità di carico disponibile dell'aereo.

Il portavoce di Edelweiss Andreas Meier ha confermato che a bordo del volo, al completo con 161 passeggeri, c'erano anche alcuni membri della Nati. A causare l'inconveniente è stato un volume complessivo di bagagli «inaspettatamente elevato».

Tra i colli rimasti a Zurigo figuravano anche alcuni bagagli della Nazionale, tra cui diverse sacche di palloni e la valigia del selezionatore Murat Yakin. Secondo quanto riferito da 20 Minuten, una volta arrivato in Turchia il tecnico ha dovuto addirittura acquistare una maglietta, in attesa di recuperare i propri effetti personali.

Edelweiss precisa che i bagagli lasciati a terra appartenevano sia alla Nazionale sia ad altri passeggeri. La compagnia sottolinea inoltre che il numero effettivo dei bagagli registrati viene determinato soltanto poco prima della partenza e che l'inconveniente non è direttamente legato ai bagagli preannunciati dalla selezione svizzera.

La disavventura si è comunque già conclusa: tutti i 49 colli rimasti a Zurigo sono stati nel frattempo consegnati ad Antalya.

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