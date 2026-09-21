Cronometro Under23: nessuna gioia svizzera

Tra gli uomini il titolo mondiale è andato all'olandese Ryan Gal, che ha fermato il cronometro in 37’26”. Alle sue spalle, a soli 7 secondi, si è piazzato l'italiano Nicolas Milesi, mentre il bronzo è andato allo spagnolo Hector Alvarez, staccato di 11”. L'unico svizzero al via, Jan Huber, ha chiuso in 40ª posizione, con un ritardo di 3’26” dal nuovo campione del mondo.

Non è andata meglio tra le donne, dove a imporsi è stata l'australiana Felicity Wilson-Haffenden. L'oceanica ha preceduto l'olandese Nienke Vinke, argento a 28”, e la belga Luca Vierstraete, terza a 45”. Per la Svizzera il miglior risultato è stato il 18° posto di Mara Winter, anche lei lontana dalle posizioni che contano.