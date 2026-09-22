Sfide complicate per Lugano e Ambrì
Questa sera (martedì) i bianconeri ospiteranno lo Zugo mentre i biancoblù saranno di scena a Bienne.
Questa sera (martedì) i bianconeri ospiteranno lo Zugo mentre i biancoblù saranno di scena a Bienne.
LUGANO / BIENNE - Più difficile la sfida interna contro una squadra che finora è stata perfetta, o quasi, o quella esterna contro un rivale altalenante ma comunque pericolosissimo?
Entrambe, sulla carta, sembrano parecchio complicate.
Si parla, ovviamente, di hockey, e degli impegni del martedì (ore 19.45) di Lugano e Ambrì.
I bianconeri saranno di scena alla Cornèr Arena, dove ospiteranno il velenoso Zugo. Due partite disputate, due vittorie larghe, undici reti segnate e solo due subite…. i Tori sono partiti a tutta velocità dimostrando di essere piuttosto avanti in una ricostruzione che richiede comunque tempo. Pure il Lugano, nei 120’ passati sul ghiaccio, ha mostrato di avere buone idee e grandi qualità; solo queste, senza costanza e cinismo, potrebbero in ogni caso non bastare per rialzarsi dopo la sconfitta patita a Kloten.
I biancoblù, dal canto loro, andranno a Bienne per la quarta partita del campionato. Nel primo, piccolissimo, scorcio di stagione, Joly e soci hanno sorpreso per compattezza e ordine, raccogliendo cinque punti e lasciandone a casa almeno un paio per qualche imprecisione offensiva. E proprio queste andranno evitate, altrimenti la Tissot Arena non potrà di sicuro essere terreno di caccia.