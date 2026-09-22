Sfide complicate per Lugano e Ambrì

Si parla, ovviamente, di hockey, e degli impegni del martedì (ore 19.45) di Lugano e Ambrì.

I bianconeri saranno di scena alla Cornèr Arena, dove ospiteranno il velenoso Zugo. Due partite disputate, due vittorie larghe, undici reti segnate e solo due subite…. i Tori sono partiti a tutta velocità dimostrando di essere piuttosto avanti in una ricostruzione che richiede comunque tempo. Pure il Lugano, nei 120’ passati sul ghiaccio, ha mostrato di avere buone idee e grandi qualità; solo queste, senza costanza e cinismo, potrebbero in ogni caso non bastare per rialzarsi dopo la sconfitta patita a Kloten.