Solo un americano su quattro approva quello che Trump sta facendo in Iran

WASHINGTON D.C. - Soltanto il 26% degli americani approva la gestione di Donald Trump della situazione in Iran. È quanto emerge da un sondaggio della Cnn, secondo il quale il 29% promuove la politica estera del presidente Usa, mentre il 71% non l'approva. I due terzi degli americani ritengono che gli Stati Uniti non stiano vincendo in Iran e per il 78% non sta facendo abbastanza per mettere fine al conflitto.