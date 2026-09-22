Solo un americano su quattro approva quello che Trump sta facendo in Iran
Una netta maggioranza della popolazione statunitense boccia la politica estera del presidente e ritiene che non stia facendo abbastanza per concludere il conflitto
WASHINGTON D.C. - Soltanto il 26% degli americani approva la gestione di Donald Trump della situazione in Iran. È quanto emerge da un sondaggio della Cnn, secondo il quale il 29% promuove la politica estera del presidente Usa, mentre il 71% non l'approva. I due terzi degli americani ritengono che gli Stati Uniti non stiano vincendo in Iran e per il 78% non sta facendo abbastanza per mettere fine al conflitto.
Dal canto loro, le Guardie della rivoluzione iraniane hanno dichiarato che si opporranno a un attacco contro Pickaxe Mountain, un sito in Iran segnalato dall'intelligence occidentale come probabile luogo di stoccaggio di materiale nucleare.
«Se gli Stati Uniti dovessero attaccare Kuh-e Kolang (il nome iraniano di Pickaxe Mountain) o qualsiasi altra località, opporremo resistenza», ha affermato il portavoce dei pasdaran, Hossein Mohebbi, come riferisce l'agenzia Fars.
«Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi attacco statunitense; gli Stati Uniti dovranno fare nuovamente i conti con le lezioni già apprese in passato riguardo al nostro modello di resistenza, che ha efficacemente vanificato i loro obiettivi», ha aggiunto il portavoce.