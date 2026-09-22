Guterres esorta alla de-escalation in Medio Oriente

Secondo Guterres, occorre «riformare il Consiglio di Sicurezza affinché rispecchi il mondo attuale. L'esempio più eclatante è l'Africa: oggi non dispone ancora di un seggio permanente. Un Consiglio di Sicurezza del 21esimo secolo privo di una rappresentanza africana permanente è ingiusto e indifendibile. Questa situazione deve cambiare».

Il segretario generale ha inoltre affermato di essere «orgoglioso di comunicare oggi che le Nazioni Unite hanno raggiunto, per la prima volta nella storia, la parità di genere ai vertici dirigenziali, in tutte le sedi centrali e tra tutto il personale professionale. Ci siamo riusciti abbattendo barriere, mettendo in discussione pregiudizi e rifiutandoci di accettare l'idea che il potere debba necessariamente avere sempre lo stesso volto. In ogni fase del percorso, non abbiamo mai rinunciato alla qualità e alla competenza. L'uguaglianza non è un sogno: è una scelta. Se l'Onu può cambiare, possono farlo anche i governi».