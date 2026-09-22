ARABIA SAUDITA
Riapre il gasdotto Est-Ovest
Gli attacchi degli Houthi avevano provocato la sua chiusura il 13 settembre
AFP
Fonte Ats Ans
Riapre il gasdotto Est-Ovest
Gli attacchi degli Houthi avevano provocato la sua chiusura il 13 settembre
RIAD - L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto East-West Pipeline e potrebbe riprendere oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso: lo scrive Reuters citando tre fonti informate sulla questione.
Gli attacchi dei droni hanno costretto l'Arabia Saudita a chiudere l'oleodotto East-West Pipeline il 13 settembre, interrompendo il carico di greggio nel porto di Yanbu.
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