Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato

Il cittadino tedesco, con precedenti penali per violenza sessuale, ha tuttavia ribadito di non essere coinvolto in alcun modo nella scomparsa della bambina e che quella notte si aggirava in quella zona per spacciare droga.

Ha inoltre raccontato di essere stato fermato tre volte dalla polizia e che solo «per fortuna» gli agenti non hanno trovato la droga di cui era pieno il furgone che guidava.