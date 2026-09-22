«A Gaza uno spettacolo che ci fa vergognare tutti»
Lo ha detto il presidente francese Macron all'Onu difendendo la soluzione a due Stati.
NEW YORK - Il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo all'Onu, è tornato a difendere la soluzione a due Stati per israeliani e palestinesi. Ha definito inaccettabile continuare ad «assistere a questo spettacolo che ci fa vergognare tutti» a Gaza e in Cisgiordania senza agire.
«Quale credibilità abbiamo se continuiamo a restare inattivi di fronte a Gaza?», ha affermato Macron, sostenendo che costruire una soluzione a due Stati rappresenta una condizione per la «sicurezza di oggi e di domani per Israele e il suo popolo».
Il presidente francese ha inoltre messo in guardia contro il «ritorno della legge della giungla», contrapponendolo a una «società internazionale civilizzata». «Il nostro dovere, più che mai», ha aggiunto, «è restare fermi al fianco delle Nazioni Unite» per individuare insieme l'interesse comune.
Intanto sui social di Gaza circola un video-necrologio pubblicato dalle Brigate al-Qassam di Hamas dedicato a Suhaib Khalifa Harb Abu Labad, 16enne indicato come combattente del battaglione al-Zeitoun e ucciso il 7 settembre 2025. Nel filmato l'adolescente viene mostrato mentre prende di mira e colpisce un carro armato israeliano con un'arma anticarro. Secondo fonti di Gaza rilanciate sui social, dopo l'uccisione della sua famiglia durante la guerra avrebbe chiesto di unirsi alle Brigate al-Qassam.