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Caccia Usa si schianta vicino alla base

L'incidente nella Germania occidentale. Una persona è rimasta ferita, secondo le autorità locali citate da N-tv.
Caccia Usa si schianta vicino alla base
afp
Fonte Ats Ans
di Redazione
Caccia Usa si schianta vicino alla base
L'incidente nella Germania occidentale. Una persona è rimasta ferita, secondo le autorità locali citate da N-tv.

BERLINO - Un caccia F-16 statunitense si è schiantato nei pressi della base aerea americana di Spangdahlem, nella Germania occidentale. Nell'incidente una persona è rimasta ferita, secondo quanto riferito da N-tv citando le autorità locali.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze della protezione civile.

«Al momento il distretto dell'Eifel non è in grado di fornire informazioni sulle dinamiche dell'incidente né su ulteriori dettagli dell'evento», ha dichiarato l'amministrazione distrettuale.

Interpellata sull'accaduto, l'aeronautica militare statunitense non ha inizialmente fornito informazioni sull'incidente, secondo quanto riportato dall'agenzia Dpa.

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