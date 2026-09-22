«La pace tra Russia e Ucraina si farà presto. Cuba è fallita»

Il presidente Usa è tornato a esortare tutti i Paesi a unirsi agli Stati Uniti nell'isolare economicamente l'Iran. Dal palco dell'Assemblea dell'Onu, Trump ha chiesto di fare fronte comune contro l'Iran. Il presidente ha quindi respinto le critiche di chi sostiene che gli Usa non hanno munizioni e armi. «Ne abbiamo e molte», ha detto.

L'America è tornata ed è più forte che mai, ha aggiunto Donald Trump all'Onu. «Il futuro è splendente», ha detto ancora il presidente americano.