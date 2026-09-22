Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio «Adottati i provvedimenti necessari»

BELLINZONA - La situazione era già conosciuta dal Municipio, che aveva effettuato le verifiche del caso e adottato i provvedimenti ritenuti necessari. È questa, in sintesi, la risposta dell'Esecutivo comunale all'interpellanza presentata da Lorenza Giorla-Röhrenbach (ForumAlternativo) sul caso che riguarda una docente delle Scuole elementari Nord e alcune segnalazioni relative alla sua attività.