Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio «Adottati i provvedimenti necessari»
Informate solo le famiglie coinvolte, mentre la docente non è più presente nell'organico dell'anno scolastico attuale.
BELLINZONA - La situazione era già conosciuta dal Municipio, che aveva effettuato le verifiche del caso e adottato i provvedimenti ritenuti necessari. È questa, in sintesi, la risposta dell'Esecutivo comunale all'interpellanza presentata da Lorenza Giorla-Röhrenbach (ForumAlternativo) sul caso che riguarda una docente delle Scuole elementari Nord e alcune segnalazioni relative alla sua attività.
Il Municipio conferma di essere a conoscenza delle segnalazioni, ma non fornisce dettagli sulla loro origine, sul numero o sulle misure adottate, spiegando che si tratta di informazioni contenute in un dossier personale e quindi coperte dal segreto d'ufficio. Anche gli eventuali esiti delle verifiche non vengono resi pubblici.
Un elemento viene però confermato: la docente non figura nell'organico degli insegnanti incaricati per il corrente anno scolastico. Il Municipio non precisa se si tratti di una sospensione o di un'altra misura, non potendo divulgare informazioni relative al rapporto d'impiego di una singola collaboratrice.
Sul fronte delle famiglie, l'Esecutivo afferma che quelle direttamente interessate sono state informate «nella misura necessaria e consentita», mentre le segnalazioni ricevute sono state prese in considerazione e approfondite.
Il Municipio assicura inoltre che sono state attivate le procedure ritenute necessarie e che, a seconda delle situazioni, possono essere coinvolti anche altri servizi comunali o cantonali. Quanto alla possibilità che la persona possa nuovamente entrare in contatto con bambini, la risposta è altrettanto prudente: non figura tra i docenti incaricati per l'anno scolastico in corso, ma il Comune non può esprimersi su eventuali rapporti di lavoro presso altri enti.
Rimangono invece coperte dalla protezione dei dati anche le informazioni relative ad eventuali assenze della docente, alla loro durata e alle motivazioni. Il Municipio precisa comunque che la continuità didattica è stata garantita.
Nella parte conclusiva della risposta, l'Esecutivo ribadisce che la situazione era stata affrontata prima ancora della presentazione dell'interpellanza e che sono stati adottati «provvedimenti concreti».