Nuovo Municipale e nuovo Vice Sindaco a Vacallo
Il Municipio vive una fase di rinnovamento con nuovi incarichi e momenti di condivisione con la cittadinanza.
Il Municipio vive una fase di rinnovamento con nuovi incarichi e momenti di condivisione con la cittadinanza.
VACALLO - Il Municipio di Vacallo si rinnova con l’ingresso di un nuovo Municipale e la nomina di un nuovo Vice Sindaco.
Lo scorso 31 agosto si è svolto il momento di saluto ad Andrea Rigamonti, che ha concluso il proprio incarico in seno al Municipio. Nel corso dell’incontro è stato espresso un sentito ringraziamento per l’impegno e il contributo portati avanti a favore del Comune e della comunità di Vacallo.
Un nuovo momento istituzionale si è tenuto lunedì 21 settembre, quando, alle ore 17.00, ha avuto luogo l’insediamento del nuovo Municipale Matyas Cavadini. Ad accoglierlo è stato il Municipio, insieme ai presenti che hanno voluto condividere questo importante momento di passaggio.
Sempre nella seduta del 21 settembre, il Municipio ha inoltre proceduto alla nomina di Luisito Coltamai quale nuovo Vice Sindaco di Vacallo, che assume così ufficialmente il nuovo incarico.